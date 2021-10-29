МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Продажи автомобилей в России в октябре продемонстрируют падение на фоне введения нерабочих дней и дефицита машин на авторынке, такой прогноз озвучили РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Эксперт рассказал о самых ненужных опциях в современном авто

C 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с коронавирусом в России вводятся нерабочие дни, в ряде регионов по решению местных властей они начинаются раньше. В частности, в Москве (крупнейшем для авторитейла рынке) они введены с 28 октября.

"Локдаун плюс дефицит добавляет пессимизма к общей тенденции рынка. Ожидаем снижение продаж и в октябре… Сейчас дилерские центры по максимуму задействованы в онлайн-формате. Многие, учитывая опыт прошлого года, настроили процессы в соответствии с реалиями", — рассказали в РОАД.

В организации также уточнили, что в случае возможного ухудшения ситуации будут обращаться в профильное министерство для рассмотрения необходимой поддержки авторитейлу.

Кроме того, дилеры намерены пересмотреть свой годовой прогноз по продажам, уточнили в ассоциации. Согласно актуальному, они ожидают рост рынка новых автомобилей в 2021 году на 5-7%, а машин с пробегом — на 1-2%. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году в России было продано 1,6 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

В целом российский авторынок демонстрирует падение три месяца подряд на фоне проблем с поставками автоэлектроники и, как следствие, дефицита новых машин. Самое значительное сокращение продаж зафиксировано в сентябре — на 22,6%, до 119,5 тысяч машин.

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