МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Россияне пока не готовы приобретать автомобили онлайн без предварительного осмотра в дилерском центре, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским холдингом "Ромир" (есть в распоряжении РИА Новости). Дилеры прогнозируют падение продаж автомобилей в октябре

"Для подавляющего количества респондентов при покупке нового или подержанного автомобиля важен визит непосредственно в ДЦ (дилерский центр — ред.) для знакомства с машиной, обсуждения условий покупки. Суммарно только 5% опрошенных назвали предпочтительным способом покупку полностью в онлайне", — говорится в результатах опроса, в котором приняли участие 1,8 тысячи автомобилистов.

Так, при покупке нового автомобиля 77% респондентов категорически настроены на очную сделку, 20% — готовы на комбинированный способ, 3% — онлайн. Похожая статистика и по машинам с пробегом: 82% автомобилистов за очную покупку, 16% — за комбинированную и только 2% решились бы на онлайн.

В принципе не готовы рассматривать такой вариант приобретения следующего автомобиля 56% опрошенных. "Им важно вживую оценить характеристики авто перед тем, как принять решение, возможно, получить дополнительную скидку, подарок от дилера, что недоступно при онлайн-заказе", — поясняют исследователи.

При этом 20% опрашиваемых, возможно, приобрели бы машину онлайн, 4% — "скорее всего" купили бы ее таким способом, а вот точно оформили бы онлайн-покупку только 3%. Остальные респонденты затруднились с ответом.

"Ромир" также выяснил, владельцы каких марок чаще всего используют онлайн-сервисы при обслуживании автомобиля. Самыми активными пользователями оказались владельцы KIA и Hyundai. Южнокорейские производители одними из первых начали внедрять и проводить кампании для переориентации владельцев в онлайн, напомнили в холдинге. Также в первой пятерке оказались два японских производителя (Toyota и Nissan) и отечественная Lada.

Владельцы китайских марок реже остальных пользовались подобными услугами, в первую очередь из-за их отсутствия у производителя или дилеров.

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