МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. В условиях снижения продаж новых автомобилей из-за их дефицита автомобилистам предлагают автомобили с дополнительным оснащением, которое увеличивает стоимость машин массового сегмента в среднем на 200–400 тысяч рублей, а в премиальном — на 1–1,5 миллиона рублей. При этом многие из них не являются необходимыми и редко используются автомобилистами при эксплуатации, рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. Дальше – пешком: мировому автопрому грозит полный паралич

К таким дополнительным опциям относятся подрулевые лепестки, которые нужны только в спортивных автомобилях для ускоренного переключения передач, в премиальных седанах Mercedes-Benz, кроссоверах Cadillac Escalade и Jaguar F-Pace эта опция — абсолютно лишняя, говорит он.

То же самое можно сказать и атмосферную подсветку салона, которую обычно предлагают оплатить дополнительно при покупке базовых и средних комплектаций. В топовые вариации она входит априори.

"Системы считывания дорожных знаков и контроля рядности не адаптированы для езды в разных странах, поэтому предоставляют водителю некорректную информацию, тем самым только отвлекая его. Поэтому переплачивать за них не стоит", — считает специалист. Названы сроки накопления на новый автомобиль в России

Омыватель фар и автопарковщик – еще две опции, которые добавят к стоимости авто 10-12 тысяч рублей (с установкой) и около 120 тысяч (6 оригинальных датчиков, без установки) соответственно, не являются обязательными, особенно последняя не требуется для опытных водителей с хорошими навыками парковки.

При этом, омыватель фар зачастую просто не справляется с сильными загрязнениями после непогоды, поэтому его наличие не является ключевым, заключает Рязанов.