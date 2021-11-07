МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Существуют два вида хурмы, которая продаётся в магазинах и на рынках: обыкновенная хурма и хурма "королевская" ("королек"). Правила выбора для каждого из них свои, и они очень простые. Главное, чтобы ягода оказалась спелой и невяжущей, рассказывает агентству "Прайм" шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев. Россиян научили проверять овощи и фрукты на содержание химии

"Прежде всего, листочки и плодоножка должны быть сухими, темного цвета, ягода должна быть блестящей и мягкой, без каких-либо пятен и вмятин. Кожица должна быть ровной и гладкой, яркого светло-красного цвета. Если на кожице есть пятна — плод перезрел", — добавляет он.

Запах хурмы должен быть приятным, без кислинки.

Если же вы выбираете хурму сорта "королёк" или "королевскую", то здесь действуют немного другие правила. "Королёк, как правило, не "вяжет", так как в нем не содержатся танины, однако нюансы выбора все же есть", — считает эксперт.

Хурма этого сорта должна быть небольшого размера с ярким ароматом и плотной кожицей бордового или коричневого цвета. Мякоть внутри имеет прожилки темного цвета.

"Если внутри нет семян, то такую хурму брать не нужно. Сорт "королёк" без опыления (а значит, в итоге и без семян) сильно вяжет и очень твёрдый. От такой ягоды вы не получите удовольствия", — заключает Матвеев.

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