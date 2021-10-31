МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов, Елена Гуринович. Рост цен на картофель, капусту, морковь и другие самые привычные для россиян овощи за год измеряется трехзначными цифрами. Почему так произошло и чего ждать дальше — разбирался "Прайм".

СО ВСЕМ МИРОМ

Согласно последним отчетам Росстата, за последние 12 месяцев картофель в России подорожал на 147%, лук репчатый — на 119%, морковь — на 130%, а рекордсменом подорожания за год стала белокочанная капуста, подорожавшая почти втрое (на 186%). Только за неделю с 19 по 25 октября овощи подорожали в среднем на 1,8%. В том числе огурцы — на 11,4%, помидоры — на 7,2%, картофель — на 2,3%. При этом, правда, подешевели репчатый лук (на 0,7%), а также белокочанная капуста и морковь, но чисто символически — на 0,1%. Побочные эффекты: чем грозят России высокие цены на сырье

Минэкономразвития (МЭР) разрабатывает комплекс конкретных шагов, направленных на сдерживание стоимости продовольственных товаров, включая поддержку продуктами малоимущих россиян. Глава МЭР Максим Решетников заявил, что "основные проблемы продовольственной инфляции — на стороне предложения". Поэтому также планируется оказать поддержку аграриям-производителям и содействовать развитию личных подсобных хозяйств. В комплекс данных мер входит, в том числе, налаживание контактов между фермерами и крупными торговыми сетями.

Надо заметить, что эффективные меры сдерживания дальнейшего роста стоимости продовольственной корзины, включая овощи, именно сейчас были бы нелишними. Если обратиться к данным Росстата за предыдущие годы, то можно заметить, что во второй половине октября овощи, как правило, только начинают дорожать. Эксперт рассказала, как изменятся цены на продукты перед Новым годом

"На подорожание базовых продуктов повлиял комплекс факторов", — объясняет эксперт по финансам Московского отделения "Опора России" Павел Вешаев. Первый из них — рост затрат аграрных предприятий на оплату труда рабочих. "Раньше трудовые мигранты выполняли тяжелую работу за крайне небольшие деньги. Сейчас же в связи с пандемией доступ для мигрантов ограничен. Более капиталоемкие отрасли, такие как строительство и ритейл, людей переманивали, и сфера сельского хозяйства пострадала. В итоге затраты на оплату труда в аграрном сегменте выросли в два, а то и в три раза".

С ним соглашается исполнительный директор Картофельного Союза Алексей Красильников, который также ссылается на дефицит рабочих рук, возникший из-за "ковидных" ограничений, как на одно из негативных обстоятельств.

"Другие факторы, повлиявшие на рост стоимости овощей — общая высокая инфляция, рост курса валют, усложнившаяся логистика, сбой цепочек поставок", — перечисляет Вешаев. — Выросли затраты на удобрения и прочие химикаты, технику, запчасти".

КАРТОШКА ИЗМЕЛЬЧАЛА

"Текущий сезон характеризуется довольно напряженной ситуацией, обусловленной, в частности, сложными погодными условиями, — констатирует Красильников. — Одним из результатов стал небольшой калибр картофельных клубней".

Крупного картофеля в этом году — не больше 50% от собранного урожая, тогда как обычно — около 80%, подтверждает Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Цены на картофель, отмечает эксперт, в этом году выросли вдвое: килограмм клубней на грядке стоит 30-34 рубля. Стоимость моркови в момент уборки — в пределах прошлогодних уровней, а вот капуста подорожала в 2-2,5 раза. Эксперт перечислила товары, которым не грозит инфляция

"Негативно сказались сложные погодные условия в период посадки, особенно пострадали морковь и свекла, цены на которые фантастически "взлетели", в том числе из-за израильского импорта по 70 рублей, который оборачивался ценой на полках в 120 рублей", — рассказывает Красильников. К тому же площадь под морковь в текущем году сократилась на 5 тыс. га по сравнению с 2016-м, в результате российские потребители недополучили около 12 миллионов порций этого овоща, констатирует эксперт.

"А вот объяснить удорожание свеклы сложно, — признает Красильников. — Но надо понимать, что весенняя посадка в этом году сдвинулась на две-три недели в связи с теми же погодными условиями. Более того, в период вегетации во многих регионах объявлялся режим ЧС. Это оказало влияние на ситуацию со стоимостью всех овощей".

Минсельхоз ожидал, что урожай этой свеклы в текущем году достигнет 7,15 млн тонн. "Сейчас убрано около 5,8 млн тонн, и в некоторых регионах уборочная страда продолжается, — рассказывает специалист. — А весь урожай, по словам главы министерства Дмитрия Патрушева, составит примерно 6,4 млн тонн, что соответствует прогнозу Союза. При этом в прошлом году было собрано 6,8 млн тонн".

ЭФФЕКТ ЭНЕРГОКРИЗИСА

"Ещё одним фактором, повлиявшим на стоимость овощей, вне всяких сомнений, стало резкое удорожание удобрений, — сетует Красильников. — И хотя цены на некоторые позиции сейчас заморожены, ситуация в целом довольно сложная. Идут обсуждения, по итогам которых могут быть достигнуты договоренности о дополнительных обязательствах компаний, поставляющих удобрения".

Также специалист ссылается на удорожание логистики как на одну из причин роста стоимости овощей. "Так, в июне-июле Союз отмечал увеличение соответствующих затрат вдвое. Например, стоимость одной фуры на пути из Астрахани в Москву достигла 120 тыс. рублей, — рассказывает глава Картофельного Союза. — Однако у представителей отрасли, к сожалению, есть расхождения с оценкой масштабов удорожания транспортировки с госструктурами". Производители рассказали, когда могут начать снижаться цены на овощи

"Сейчас ожидается некоторое удешевление картофеля за счет массового вывода на рынок объемов, которые в противном случае могут просто сгнить. Но снижение этих цен не будет иметь характер долгосрочной тенденции", — поясняет Красильников. С ним соглашается Павел Вешаев из "Опоры России", который считает, что небольшое снижение цен возможно, но качественных изменений не будет, пока не скорректируется влияние остальных факторов.

"На цены овощей влияют объем и качество собранного урожая. А они, в свою очередь, зависят от посевных площадей под конкретные сельхозкультуры и от погодных условий, — отмечает Мария Долгова из РЭУ им. Г.В. Плеханова. — Сейчас урожай открытого грунта уже закончился в продаже, на прилавки поступают тепличные овощи. Холодный сентябрь спровоцировал рост затрат на отопление в тепличных хозяйствах и, как следствие, резкий рост цен на помидоры и огурцы".

Кроме того, в продаже будет увеличиваться доля импортной продукции, которая стоит еще дороже, предупреждает специалист.