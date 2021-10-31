На сложных щах. Что стоит за резким ростом цен на овощи
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ, Олег Кривошапов, Елена Гуринович. Рост цен на картофель, капусту, морковь и другие самые привычные для россиян овощи за год измеряется трехзначными цифрами. Почему так произошло и чего ждать дальше — разбирался "Прайм".
СО ВСЕМ МИРОМ
Согласно последним отчетам Росстата, за последние 12 месяцев картофель в России подорожал на 147%, лук репчатый — на 119%, морковь — на 130%, а рекордсменом подорожания за год стала белокочанная капуста, подорожавшая почти втрое (на 186%). Только за неделю с 19 по 25 октября овощи подорожали в среднем на 1,8%. В том числе огурцы — на 11,4%, помидоры — на 7,2%, картофель — на 2,3%. При этом, правда, подешевели репчатый лук (на 0,7%), а также белокочанная капуста и морковь, но чисто символически — на 0,1%.
Минэкономразвития (МЭР) разрабатывает комплекс конкретных шагов, направленных на сдерживание стоимости продовольственных товаров, включая поддержку продуктами малоимущих россиян. Глава МЭР Максим Решетников заявил, что "основные проблемы продовольственной инфляции — на стороне предложения". Поэтому также планируется оказать поддержку аграриям-производителям и содействовать развитию личных подсобных хозяйств. В комплекс данных мер входит, в том числе, налаживание контактов между фермерами и крупными торговыми сетями.
Надо заметить, что эффективные меры сдерживания дальнейшего роста стоимости продовольственной корзины, включая овощи, именно сейчас были бы нелишними. Если обратиться к данным Росстата за предыдущие годы, то можно заметить, что во второй половине октября овощи, как правило, только начинают дорожать.
"На подорожание базовых продуктов повлиял комплекс факторов", — объясняет эксперт по финансам Московского отделения "Опора России" Павел Вешаев. Первый из них — рост затрат аграрных предприятий на оплату труда рабочих. "Раньше трудовые мигранты выполняли тяжелую работу за крайне небольшие деньги. Сейчас же в связи с пандемией доступ для мигрантов ограничен. Более капиталоемкие отрасли, такие как строительство и ритейл, людей переманивали, и сфера сельского хозяйства пострадала. В итоге затраты на оплату труда в аграрном сегменте выросли в два, а то и в три раза".
С ним соглашается исполнительный директор Картофельного Союза Алексей Красильников, который также ссылается на дефицит рабочих рук, возникший из-за "ковидных" ограничений, как на одно из негативных обстоятельств.
"Другие факторы, повлиявшие на рост стоимости овощей — общая высокая инфляция, рост курса валют, усложнившаяся логистика, сбой цепочек поставок", — перечисляет Вешаев. — Выросли затраты на удобрения и прочие химикаты, технику, запчасти".
КАРТОШКА ИЗМЕЛЬЧАЛА
"Текущий сезон характеризуется довольно напряженной ситуацией, обусловленной, в частности, сложными погодными условиями, — констатирует Красильников. — Одним из результатов стал небольшой калибр картофельных клубней".
Крупного картофеля в этом году — не больше 50% от собранного урожая, тогда как обычно — около 80%, подтверждает Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Цены на картофель, отмечает эксперт, в этом году выросли вдвое: килограмм клубней на грядке стоит 30-34 рубля. Стоимость моркови в момент уборки — в пределах прошлогодних уровней, а вот капуста подорожала в 2-2,5 раза.
"Негативно сказались сложные погодные условия в период посадки, особенно пострадали морковь и свекла, цены на которые фантастически "взлетели", в том числе из-за израильского импорта по 70 рублей, который оборачивался ценой на полках в 120 рублей", — рассказывает Красильников. К тому же площадь под морковь в текущем году сократилась на 5 тыс. га по сравнению с 2016-м, в результате российские потребители недополучили около 12 миллионов порций этого овоща, констатирует эксперт.
"А вот объяснить удорожание свеклы сложно, — признает Красильников. — Но надо понимать, что весенняя посадка в этом году сдвинулась на две-три недели в связи с теми же погодными условиями. Более того, в период вегетации во многих регионах объявлялся режим ЧС. Это оказало влияние на ситуацию со стоимостью всех овощей".
Минсельхоз ожидал, что урожай этой свеклы в текущем году достигнет 7,15 млн тонн. "Сейчас убрано около 5,8 млн тонн, и в некоторых регионах уборочная страда продолжается, — рассказывает специалист. — А весь урожай, по словам главы министерства Дмитрия Патрушева, составит примерно 6,4 млн тонн, что соответствует прогнозу Союза. При этом в прошлом году было собрано 6,8 млн тонн".
ЭФФЕКТ ЭНЕРГОКРИЗИСА
"Ещё одним фактором, повлиявшим на стоимость овощей, вне всяких сомнений, стало резкое удорожание удобрений, — сетует Красильников. — И хотя цены на некоторые позиции сейчас заморожены, ситуация в целом довольно сложная. Идут обсуждения, по итогам которых могут быть достигнуты договоренности о дополнительных обязательствах компаний, поставляющих удобрения".
Также специалист ссылается на удорожание логистики как на одну из причин роста стоимости овощей. "Так, в июне-июле Союз отмечал увеличение соответствующих затрат вдвое. Например, стоимость одной фуры на пути из Астрахани в Москву достигла 120 тыс. рублей, — рассказывает глава Картофельного Союза. — Однако у представителей отрасли, к сожалению, есть расхождения с оценкой масштабов удорожания транспортировки с госструктурами".
"Сейчас ожидается некоторое удешевление картофеля за счет массового вывода на рынок объемов, которые в противном случае могут просто сгнить. Но снижение этих цен не будет иметь характер долгосрочной тенденции", — поясняет Красильников. С ним соглашается Павел Вешаев из "Опоры России", который считает, что небольшое снижение цен возможно, но качественных изменений не будет, пока не скорректируется влияние остальных факторов.
"На цены овощей влияют объем и качество собранного урожая. А они, в свою очередь, зависят от посевных площадей под конкретные сельхозкультуры и от погодных условий, — отмечает Мария Долгова из РЭУ им. Г.В. Плеханова. — Сейчас урожай открытого грунта уже закончился в продаже, на прилавки поступают тепличные овощи. Холодный сентябрь спровоцировал рост затрат на отопление в тепличных хозяйствах и, как следствие, резкий рост цен на помидоры и огурцы".
Кроме того, в продаже будет увеличиваться доля импортной продукции, которая стоит еще дороже, предупреждает специалист.
https://1prime.ru/consumer_markets/20211031/835074563.html