МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ. В России впервые с 1960-х годов могут изменить программу для обучения потенциальных водителей на категорию B. Об этом "Известиям" сообщили разработчики проекта учебного плана — экспертный центр "Движение без опасности" и Союз автошкол России. Эксперт назвал тайные знаки автомобилистов, которым не учат в автошколах

В новой программе теоретический блок разбит на модули — "Правила дорожного движения", "Основы законодательства в сфере дорожного движения", "Психофизиологические основы деятельности водителя", "Культура вождения и этика водителей" и "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории В как объектов управления". Часы теории сокращаются со 190–188 до 146–144 часов.

При этом появляется и совсем новый модуль, который состоит из видеотестов, отрабатывающих порядок действий при возникновении аварийной ситуации.

Добавляется самостоятельное обучение, например, с помощью онлайн-пособий.

Помимо итогового внутреннего экзамена, будут и промежуточные — после каждой темы. В случае неуспеха за дополнительные занятия и пересдачу надо будет доплачивать.

Проект 1 декабря планируют представить в Минпросвещения.