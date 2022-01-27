Tesla нарастила чистую прибыль в 2021 году в 7,7 раза, до 5,5 миллиарда долларов
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla за прошедший год получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 5,519 миллиарда долларов, что почти в 7,7 раз выше показателя 2020 года в 721 миллион, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль составила 4,9 доллара на акцию, годом ранее убыток составлял 0,64 доллара. Выручка Tesla выросла в 1,7 раза — до 53,823 миллиарда долларов.
В четвертом квартале чистая прибыль составила 2,321 миллиарда долларов после 270 миллионов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 2,05 доллара против прибыли в 0,24 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию достигла при этом 2,54 доллара, прогноз аналитиков составлял 2,25 доллара. Выручка за квартал подскочила в 1,6 раза, достигнув 17,719 миллиарда долларов, превысив прогноз в 16,88 миллиарда.
Увеличение выручки за квартал компания объяснила ростом продаж электромобилей и увеличением результатов других подразделений. Tesla также ожидает достичь роста показателя продаж в среднем на 50% в год в рамках многолетнего прогноза. Компания при этом уточнила, что несколько кварталов заводы работали с более низкой мощностью, и основной причиной тому были перебои в цепочках поставок, что, как ожидает Tesla, продолжится и в наступившем году.
До открытия основных торгов и после публикации финансовой отчетности акции компании тем не менее дешевеют на 0,8%.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
https://1prime.ru/business/20220127/835899740.html