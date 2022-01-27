МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla за прошедший год получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 5,519 миллиарда долларов, что почти в 7,7 раз выше показателя 2020 года в 721 миллион, следует из отчетности компании. Эксперты объяснили, чем электрокары выгоднее машин на дизеле или бензине

Разводненная прибыль составила 4,9 доллара на акцию, годом ранее убыток составлял 0,64 доллара. Выручка Tesla выросла в 1,7 раза — до 53,823 миллиарда долларов.

В четвертом квартале чистая прибыль составила 2,321 миллиарда долларов после 270 миллионов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 2,05 доллара против прибыли в 0,24 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию достигла при этом 2,54 доллара, прогноз аналитиков составлял 2,25 доллара. Выручка за квартал подскочила в 1,6 раза, достигнув 17,719 миллиарда долларов, превысив прогноз в 16,88 миллиарда.

Увеличение выручки за квартал компания объяснила ростом продаж электромобилей и увеличением результатов других подразделений. Tesla также ожидает достичь роста показателя продаж в среднем на 50% в год в рамках многолетнего прогноза. Компания при этом уточнила, что несколько кварталов заводы работали с более низкой мощностью, и основной причиной тому были перебои в цепочках поставок, что, как ожидает Tesla, продолжится и в наступившем году.

До открытия основных торгов и после публикации финансовой отчетности акции компании тем не менее дешевеют на 0,8%.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.