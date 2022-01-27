МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Камаз" в 2022 году выпустит первые прототипы беспилотных грузовиков "Континент" для тестовых перевозок по трассе М-11 "Нева", связывающей Москву и Санкт-Петербург, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Первые четыре прототипа грузовых беспилотников на базе "Камаз" "Континент" для тестовых перевозок по трассе М-11 "Нева" будут выпущены в 2022 году", — сказали в пресс-службе.

В "Камазе" уточнили, что первые коммерческие беспилотные грузоперевозки в партнерстве с российскими логистическими компаниями запланированы на 2023 год.

В четверг первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании у главы правительства Михаила Мишустина сообщил, что строительство инфраструктуры под беспилотное движение на трассе М-11 должно начаться уже в этом году.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%).