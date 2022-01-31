МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 на автозаправках Москвы снизилась за неделю с 24 по 31 января на 7 копеек, до 47,78 рубля за литр — впервые с сентября, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Исследование выявило уровень доступности бензина в России и Европе

Последний раз бензин этой марки дешевел на неделе с 13 по 20 сентября в прошлом году, тогда его стоимость снизилась на 1 копейку и составила 46,02 рубля за литр. Таким образом, за весь этот период непрерывного роста цен стоимость самой ходовой марки увеличилась в Москве на 1,83 рубля, или почти на 4%. А за весь прошлый год, по данным Росстата, бензин в России в среднем подорожал на 8,84%.

Остальные виды топлива на московских заправках за прошедшую неделю, по данным ассоциации, выросли. Цена Аи-95 показала рост на 6 копеек, до 53,01 рубля, а Аи-100 в среднем стал дороже на 7 копеек, до 60,80 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 8 копеек, до 54 рублей за литр.

Стоимость бензина росла в московских сетях АЗС "Газпром нефти", а снизилась у "Лукойла". Дизельное топливо дорожало на заправках "Татнефти", "Лукойла", "ТНК-Столицы" и "РН-Москвы" (входят в "Роснефть").

Цены на бензин на московских АЗС начали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились, из-за чего регуляторы ввели ряд сдерживающих мер, а также обсуждались более радикальные меры — запрет экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты.