МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Региональные предприниматели на площадке крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries в 2021 году увеличили продажи на 120% в годовом выражении — до 382,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении онлайн-ритейлера. Wildberries почти удвоил оборот в 2021 году

"Продажи региональных предпринимателей на Wildberries в 2021 году увеличились на 120% год к году, до 382,3 миллиарда рублей, превысив общий рост оборота платформы, который составил 93% год к году", — говорится в сообщении.

По данным ритейлера, в 2021 году доля продаж регионального бизнеса выросла с 40% до 50%, благодаря его активному переходу в сегмент e-commerce — число предпринимателей, развивающих свой бизнес за пределами Москвы, на площадке увеличилось в 5 раз. Наибольший объем продаж был зарегистрирован среди продавцов одежды, обуви, косметики и парфюмерии, активнее всего росли обороты производителей ювелирной бижутерии (+304% год к году), строительных материалов (+282%) и садовых инструментов (+279%).

В топ-10 регионов по обороту за пределами Москвы, в том числе, вошли Московская область (88,2 миллиарда рублей, +83% год к году), Санкт-Петербург (49,8 миллиарда рублей, +57%), Ивановская область(18,7 миллиарда рублей, +129%), Свердловская область (13,1 миллиарда рублей, +158%) и Ростовская область (12 миллиардов рублей, +117%).

Динамичнее всего продажи продукции росли у предпринимателей из Бурятии (рост продаж в штуках +686% год к году), Мурманской области (+636%) и Мордовии (+634%), от бизнеса Бурятии самыми востребованными товарами стали косметика, парфюмерия и бижутерия, из Мурманской области — одежда, из Мордовии — игрушки и продукты питания.

Наиболее активно в 2021 году в сегмент e-commerce выходили предприниматели из Якутии (рост числа бизнесменов в 15 раз год к году), Магаданской области (в 13 раз), Камчатского (в 12 раз) и Забайкальского краев (в 10 раз), а также Ханты-Мансийского АО (в 10 раз). В 2021 году число предпринимателей, реализующих свою продукцию через онлайн-ритейлер, превысило 500 тысяч. За календарный год к интернет-платформе присоединилось свыше 400 тысяч новых продавцов, что больше, чем за всю историю компании.