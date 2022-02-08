МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Россияне в 2021 году в общей сложности потратили более 3 триллионов рублей на покупку новых автомобилей, это на 22% больше чем в предыдущем году, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". Эксперты предсказали падение продаж новых автомобилей в России

"За весь прошлый год на покупку новых легковых автомобилей жители России потратили 3,05 триллиона рублей. … Достигнутый результат оказался на 22% выше уровня 2020 года, став рекордным", — отметили в агентстве.

В "Автостате" напомнили, что предыдущий рекорд по объему потраченных денежных средств был зафиксирован в 2019 году (2,57 триллиона рублей).

"Рост емкости рынка в денежном выражении произошел на фоне роста продаж новых легковых машин (+3%), но ключевым его фактором является увеличение средневзвешенной цены, которая в 2021 году выросла почти на 20%. При этом основной причиной резкого роста цен на автомобили стала их нехватка у дилеров, спровоцированная глобальным дефицитом полупроводников", — пояснили в агентстве.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по итогам 2021 года выросли на 4,3%, до 1,67 миллиона штук.