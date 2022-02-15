МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Количество выданных в России автомобильных кредитов по итогам января 2022 года сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 11,1%, до 59,7 тысячи, сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НКБИ). Почему россиянам не стоит откладывать покупку нового автомобиля

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2022 года в России было выдано 59,7 тысячи автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных кредитов на покупку автомобилей сократилось на 11,1% (в январе 2021 года — 67,2 тысячи единиц)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом количество выданных в январе автокредитов является наименьшим с "карантинного" мая 2020 года (42,9 тысячи единиц).

По данными НБКИ, в январе этого года в большинстве регионов РФ было отмечено сокращение выдачи автокредитов. Самое серьезное снижение (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) было зафиксировано в Самарской (-30,9%), Свердловской (-22,9%) и Оренбургской (-22,7%) областях, а также в Пермском крае (-19,3%) и Нижегородской области (-18,2%). В свою очередь в некоторых регионах был отмечен небольшой рост, в том числе в Тверской области (+6,3%), Красноярском крае (+5,1%) и Иркутской области (+2,8%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов сократилась на 2,3% и 9,6% соответственно.

"Сокращение выдачи автокредитов в начале 2022 года обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей. Кроме того, госпрограммы льготного автокредитования возобновятся не ранее 2 квартала текущего года. При этом некоторую поддержку сегменту автокредитов продолжает оказывать активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей", — заключил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в сообщении.