МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" сократил продажи автомобилей Lada в России в феврале на 21% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 22,4 тысячи машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). АвтоВАЗ с 5 марта приостанавливает выпуск автомобилей

За январь-февраль совокупные продажи компании в стране упали на 19%, до 40,4 тысячи машин.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

По данным ассоциации, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи штук.