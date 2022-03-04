МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. В ближайшее время ожидается снижение спроса в связи с повышением ставки автокредитования до 20-30%, — пояснил агентству "Прайм" генеральный директор ГК АВТОDОМ Андрей Ольховский. АвтоВАЗ с 5 марта приостанавливает выпуск автомобилей

По его словам, ситуация на авторынке развивается также динамично, как общая ситуация в стране. Ряд западных компаний приостановили поставки автомобилей в Россию, однако информации о полном завершении сотрудничества не поступало.

"В текущей ситуации продажи автомобилей продолжаются, так как дилеры сформировали определённый запас склада, которого хватит на ближайшие несколько месяцев. В то же время, приобрести авто по старой цене невозможно", — подчеркнул Ольховский.

По его словам, весь премиум-сегмент машин подорожал примерно на 30% и выше.

"Дефицит автомобилей в будущем будет только расти, в особенности это касается европейских марок", — предположил генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич,.

При этом спрогнозировать цены сегодня тоже невозможно. "Прежде всего потому, что мартовские цены окончательно не сформированы импортерами, поскольку официального курс рубля окончательно еще не установился. При этом, закрытие границ может привести к полной остановке поставок европейских авто и комплектующих", — подчеркнул Терлюкевич.

По его мнению, нельзя быть уверенным в увеличении импорта со стороны КНДР и Кореи, так как отказ крупнейших операторов контейнерных перевозок от доставок грузов в Россию может оказать влияние и на их решения.