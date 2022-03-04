МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. Американская Electronic Arts (EA), разрабатывающая видеоигры, прекращает продажу своих продуктов на территории России, а также Белоруссии, в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает компания.

"Мы приняли решение остановить продажи наших игр… в России и Белоруссии на время продолжения конфликта. Таким образом, наши игры… более не будут доступны для покупки в нашем магазине Origin и приложении EA в России", — говорится в блоге компании.

Ранее компания EA Sports удалила все российские клубы и национальную сборную России из своих компьютерных спортивных игр из-за обострения ситуации на Украине.

EA также сообщила, что будет следить за другими аспектами, связанными со своей продукцией, на предмет иных изменений.

Electronic Arts (EA) — мировой лидер в области цифровых интерактивных развлечений. Компания разрабатывает и поставляет игры, контент и онлайн-услуги для подключенных к интернету консолей, мобильных устройств и персональных компьютеров.