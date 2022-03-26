МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Французский автогигант Renault, пришедший на российский рынок первым в далекие 1990-е, заявил о приостановке своей деятельности в России. Как быть владельцам автомобилей Renault, как и обладателям машин других марок, покидающих нашу страну? Смогут ли они обслуживать свои автомобили и насколько эта процедура усложнится и подорожает? Без каких российских товаров, кроме газа, будет плохо Европе

ПЕРЕСТРОЙКА ЛОГИСТИКИ

В целом опрошенные "Прайм" эксперты оценивают ситуацию довольно оптимистично. "Без деталей точно не останемся. Прежде всего, необходимо понимать, что ни один импортный производитель автомобилей не утверждает о полном уходе с российского рынка", — подчеркнул в беселе с агентством "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Ему вторит автоэксперт Игорь Моржаретто: Renault, как и большинство других автоконцернов, работавших на российском рынке, объявил, что лишь приостанавливает свою деятельность, а не уходит.

"Все комплектующие будут поставляться и гарантийные обязательства выполняться", — уверен он.

Все письма, поступающие в адрес дилеров, по словам Мигаля, содержат информацию о приостановке поставок машин и комплектующих из-за их дефицита и перебоев с логистикой. "Санкции и геополитику никто не указывает в качестве причин происходящего, так как автобренды не готовы терять один из крупнейших рынков сбыта, который приносит им более 10 млрд евро ежегодно" — пояснил он.

Моржаретто, в свою очередь, не стал отрицать, что ситуация сложная: никуда не делась проблема тотального мирового дефицита электронных компонентов, а еще идет полным ходом перестройка логистических цепочек. "Что-то шло из Европы, из Румынии, Турции, теперь выстраиваются новые маршруты, но это все небыстро — из-за перегрузки железных и автодорог", — подчеркнул автоэксперт.

По его мнению, нынешняя ситуация с автокомплектующими повторяет ситуацию с сахаром и объясняется ажиотажным спросом со стороны автовладельцев. Моржаретто дал совет автолюбителям — не суетиться: "Все будет в продаже, потому что комплектующие и расходники — это огромный бизнес, в котором задействованы миллионы компаний по всему миру, в том числе в странах, которые не рвали отношений с Россией и не вводили санкций, например, Китая и Турции".

НАДЕЖДА НА КИТАЙ

Временный дефицит — задача решаемая. Сами комплектующие для поддержания автомобиля в рабочем состоянии имеются, по мнению всех автоэкспертов, и у сетей, и дилеров, и, тем более, на складах.

"Число запчастей и расходников уменьшилось, но не сильно, а все нынешние проблемами с нехваткой и растущим ценником объясняются ажиотажным спросом, — считает Моржаретто. — "Я, как владелец Renault, сплю спокойно, будучи уверен, что все комплектующие и расходники будут". "Смертельная угроза". На что Китай готов пойти ради России

Директор по сервису АВТОDOM Алтуфьево Роман Тимашов заверил агентство "Прайм", что все автомобильные бренды, с которыми сотрудничает компания, поддерживают гарантийные обязательства в полном объёме.

"Собственный запас запасных частей и доступность запчастей на центральных складах автопроизводителей позволяют обслуживать автомобили в соответствии с регламентом".

По его словам, большинство импортеров производят отгрузку запчастей с центрального склада. Возможно, у кого-то из дилеров закончились какие-то конкретные позиции, но учитывая объём рынка (другой дилер, альтернативная СТО, агрегаторы по продаже запчастей) расходники для проведения технического обслуживания и ремонта доступны. Другое дело, по его словам, что выросли цены — на 20-30% и временно исчезли редкие запчасти.

Правительство России, по словам Мигаля, рассматривает возможность использования схемы параллельного импорта, при которой оригинальные запчасти для авто будут поступать российским дилерам при посредничестве третьих стран.

"Это позволит контролировать цены и сроки их поставки. Также на сегодняшний день существует возможность приобретения аналогов оригинальных комплектующих, не уступающих им по качеству, в других странах. Например, в Китае", — считает эксперт.

Это такие же, по его мнению, запчасти, которые производятся на этих же заводах и отличающиеся только тем, что на них нет нужной маркировки. Конечно, бывают и подделки, но это уже совсем другая история. Вероятно, воскреснут и позабытые "авторазборки", где можно недорого купить подержанные запчасти.