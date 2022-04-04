НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр — ПРАЙМ. Сроки возобновления производства на площадках Volkswagen Group Rus в России не называются, заводы будут простаивать до уведомления, заявили РИА Новости в пресс-службе "Фольксваген Груп Рус". СМИ: заводы Volkswagen в России могут возобновить работу летом

Ранее газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источники, знакомые с планами компании, что заводы Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу в июне-июле 2022 года.

"Фольксваген Груп Рус" воздержался от указания конкретных сроков возобновления работы и заявил, что компания приостановила производство до дальнейшего уведомления", — сообщили агентству в пресс-службе компании.

Немецкий концерн Volkswagen приостановил производство на российских заводах 3 марта из-за специальной военной операции России на Украине и проблем с поставками комплектующих.