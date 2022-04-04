МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Ритейлер "Вкусвилл" проведет внеочередное собрание акционеров, на котором рассмотрит вопросы об отказе от статуса публичной компании и отказе от увеличения уставного капитала за счет размещения дополнительных акций. Об этом говорится в сообщении компании.

"Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:… Об отказе от увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций…. О внесении в устав общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным", — говорится в сообщении.

Также компания планирует снять с себя обязательства раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

Вопросы будут решаться на заочном голосовании, бюллетени принимаются до 4 мая.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что сеть магазинов "Вкусвилл" может подать документы для проведения IPO в США с двойным листингом в Москве. Издание указывало, что оценка "Вкусвилла" в рамках сделки может составить 3-5 миллиардов долларов.

В октябре 2021 года операционная структура сети магазинов "Вкусвилл" стала публичным акционерным обществом — ПАО "Вкусвилл". В сентябре ЦБ зарегистрировал проспект акций компании. Уставный капитал "Вкусвилла" составляет 200 миллионов рублей, он разделен на 200 миллионов обыкновенных акций номиналом 1 рубль.