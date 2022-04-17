МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Качество китайских автомобилей существенно повысилось за последние годы, и в условиях санкционного давления со стороны Запада интерес российских автолюбителей к ним может резко вырасти, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Прощай, BMW. На чем мы будем ездить и во сколько это обойдется

"Китайский автопром находится в середине пути, машины стали намного лучше, чем были ранее. Это еще не корейцы по качеству, но и не Китай прошлого века. С точки зрения электрики, электроники они шагнули вперед. Дизайн за последние годы изменился в положительную сторону. С точки зрения внешнего вида, я бы даже предпочел многие китайские машины, которые у нас представлены, японским", — отметил он.

При этом, по словам эксперта, остаются и слабые стороны: так, не всегда хорошо соотносятся коробка передач и двигатель. "Часто двигатель слабоват. Но появляются и достаточно сбалансированные машины. Есть автомобили, которые производятся заводами, у которых уже есть конгломерация с европейскими брендами. Мне импонирует, когда есть европейская платформа, уже испытанная, у таких автомобилей есть будущее", – пояснил он.

При этом, предупредил Хайцеэр, этап дешевых китайских автомобилей в России закончен, "копеечных" машин из КНР больше не будет.

"История автопрома говорит, что как только повышается качество, вырастает цена, а потом она идет вперед, потому что дальше идет маркетинг. Этап дешевого китайского автомобиля в России закончен. Это не связано с курсом рубля, просто достигнут определенный уровень, деньги стали вкладываться в маркетинг, соответственно, надо его как-то отбивать. Мы не получим сегодня "копеечный" китайский автомобиль, но мы и не получим то несовершенство, которое было еще десять лет назад", – отметил Хайцеэр.

"В ближайшие несколько лет, если не будет дополнительных санкционных ограничений, лидерство останется за корейцами – они себя хорошо зарекомендовали. Но я думаю, что китайский автомобиль станет достаточно массовым явлением в России", – заключил он.