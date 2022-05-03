МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Рост среднего размера автокредита в России в первом квартале составил 31% по новым и 29% по подержанным автомобилям, в результате россияне в среднем брали в банке 1,714 миллиона рублей на новую машину и 917 тысяч на авто с пробегом, говорится в исследовании "Открытие Авто", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Бизнес попросил правительство изменить нормативы по гарантийному ремонту

"Средняя стоимость автокредита в первом квартале 2022 года составила 1,714 миллиона рублей на новую машину и 917 тысяч на авто с пробегом, рост среднего чека по автокредиту в годовом выражении составил 31% по новым и 29% по подержанным авто", — сказано в исследовании.

Россияне в первые три месяца 2022 года при покупке новых авто чаще всего предпочитали оформлять кредиты на сумму 1,5-3 миллиона рублей (36% взятых автокредитов) сроком от 4 до 5 лет (43% всех выдач по количеству) и с первоначальным взносом 20-30% (почти каждый третий оформленный кредит). При финансировании сделки на авто с пробегом чаще оформлялись кредиты на сумму от 500 тысяч до миллиона рублей (42% взятых автокредитов) сроком от 4 до 5 лет (57% всех выдач по количеству) и с первоначальным взносом 20-30% (28% оформленных кредитов).

Отмечается, что в кредит в первом квартале 2022 года чаще всего оформлялись подержанные автомобили 2011-2014 и 2017-2018 годов выпуска. Наибольшей популярностью пользовались 8-11 летние авто, которые составили треть продаж. За ними следуют четырех-пятилетние авто. Тенденция изменения предпочтений автомобилистов в сторону машин "постарше" произошла на фоне роста цен на "молодые" модели, пояснили аналитики.

"Изменение макроэкономической обстановки после начала военной спецоперации на Украине оказалось основным фактором, оказывающим влияние на покупательский спрос в первом квартале. Так, в последнюю неделю февраля был зафиксирован значительный всплеск заявок на автокредиты. Их ежедневное среднее количество увеличилось на треть (33%) по сравнению с данными за первые недели февраля", — прокомментировали в банке.

Однако тенденция начала меняться с начала марта из-за роста цен на машины на фоне ужесточения дефицита из-за санкций, роста цен у оставшихся производителей и увеличения ставок на автокредиты. "В итоге авторынок и рынок автокредитования перешли в стадию низкого спроса. В марте 2022 года клиенты подали почти в два раза меньше кредитных заявок на покупку машины, чем за аналогичный период 2021 года. Однако по итогам первого квартала, первые два месяца которого были достаточно плодотворными, спрос на автокредиты совокупно снизился только на 11%", — отметили в кредитной организации.