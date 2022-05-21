МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Zara, IKEA и другие международные компании не откроются в России под своими брендами, сказал РИА Новости гендиректор ведущего аналитического агентства на потребительском рынке РФ "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров. В СМИ сообщили, в каких странах наблюдается наибольший рост цен

"Международные компании открываться сами в России не будут. Ни IKEA, ни Zara, ни H&M. Они в России не откроются. Никакого другого варианта не будет, потому что ситуация геополитическая не позволяет международным брендам сейчас хоть в какой-то форме декларировать и демонстрировать поддержку России", — сказал он.

Бурмистров отметил, что речь идет о самостоятельном открытии компаний под собственными брендами. "При этом появились сделки, которые действительно предполагают смену бенефициара и появления на российском рынке новых международных игроков", — добавил эксперт.

В конце апреля замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявлял, что шведский производитель мебели IKEA и испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, изучают возможности перенастройки логистики для того, что вернуться на российский рынок. Кроме того, за день до этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас сообщал, что компания надеется вернуться в Россию, как только это станет возможным.

Корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлена магазинами под брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe.

При этом польский ритейлер одежды LPP в четверг сообщил, что продает российскую компанию китайскому консорциуму и уходит из России. Уточнялось, что по договоренности сторон сделки покупатель не приобретет права на использование наименований и товарных знаков брендов одежды, принадлежащих LPP SA, а приобретет право на продажу всех товаров, принадлежащих российской компании. Так, уже в эту пятницу в России вновь начали открываться магазины, принадлежавшие польскому бренду.