МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского нефтегазового гиганта ExxonMobil, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2022 года выросла в годовом выражении в 3,1 раза – до 23,33 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль Chevron четырехкратно выросла в первом полугодии

Прибыль на акцию составила 5,49 доллара против 1,74 доллара за аналогичный отчетный период годом ранее. Общая выручка и прочие доходы ExxonMobil увеличились в 1,6 раза – до 206,181 миллиарда долларов. Добыча углеводородов ExxonMobil в первом полугодии выросла на 5,4% — до 3,704 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

По итогам второго квартала компания получила чистую прибыль в 17,85 миллиарда долларов, что в 3,8 раза выше показателя второго квартала прошлого года. Прибыль на акцию достигла 4,21 доллара против 1,1 доллара ранее. Общая выручка и прочие доходы компании выросли в 1,7 раза — до 115,681 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показатель на отметке в 94.97 миллиарда долларов. Во втором квартале добыча углеводородов составила 3,732 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что почти на 4,2% выше показателя годичной давности.

Компания также добавляет, что капзатраты и расходы на геологоразведочные работы в минувшем квартале составили 4,609 миллиарда долларов, увеличившись на 21,2% в годовом выражении.

На предварительных торгах акции компании дорожают на 2,55%.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас — одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире.