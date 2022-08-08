ВЛАДИВОСТОК, 8 авг — ПРАЙМ. Свыше 78 тысяч иномарок, в основном из Японии, ввезли с начала года в РФ через Владивосток, это на треть больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает Владивостокская таможня. Эксперт предупредил о возможной нехватке иномарок

По данным таможни, в основном в РФ ввозили японские автомобили, корейских и китайских — незначительное количество. "78 460 автомобилей, ввезенных физическими лицами, оформили владивостокские таможенники за семь месяцев 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение произошло на 33%. В этом году пиковым по ввозу оказался июль – ввезено более 15 тысяч автомобилей, в прошлом году наиболее активно ввозили авто в апреле – более 10 тысяч за месяц", — говорится в сообщении.

Ежедневно в среднем владивостокские таможенники оформляют около 600 автомобилей.

Весной пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец сообщала РИА Новости, что в апреле на фоне укрепления рубля оживился рынок ввоза подержанных автомобилей из Японии. Спрос на подержанные японские машины в апреле 2022 года увеличился в два раза относительно марта. Кроме того, весной праворульные машины в возрасте до семи лет подешевели.