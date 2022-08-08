МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития России предлагает запустить в пилотном режиме новую программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели, ставки по займам составят 3-4,5%, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами. Правительство подготовило правила гарантий по инфраструктурным кредитам

"Правительство расширит государственную поддержку бизнеса… Подготовлен еще один документ. Он направлен на снижение стоимости заемных ресурсов для малых и средних предприятий… При текущем уровне ключевой ставки малые компании смогут получать займы на инвестиционные цели под 4,5% годовых в течение льготные периода, а средние — под 3%", — сказал Мишустин в ходе совещания, попросив главу Минэкономразвития рассказать об этих мерах подробнее.

"В пилотном режиме мы предлагаем запустить новый кредитный продукт на основе совмещения двух инструментов: субсидирования процентной ставки, которое идет в рамках национального проекта по МСП, и льготного фондирования по программе стимулирования кредитования – эта программа реализуется Банком России совместно с Корпорацией МСП", — рассказал Решетников.

По словам главы Минэкономразвития, в рамках данной программы кредиты смогут получить предприятия из приоритетных отраслей – обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса. Эксперт прокомментировал отказ от валютных кредитов в России

"Предприятия смогут получить инвестиционный кредит, например, на закупку оборудования или на капитальный ремонт производственных помещений, запуск новых производств, сроком до 10 лет. При этом льготный период составляет до 5 лет. В течение льготного периода для среднего бизнеса ставка составит 3%, для малого и микробизнеса — 4,5%, это при действующей ключевой ставке (в 8% — ред.)", — рассказал министр.

По словам Решетникова, общий объем программы составит до 50 миллиардов рублей до конца 2022 года.

"Правительство применяет широкий набор инструментов стимулирования развития малого и среднего бизнеса, только по льготным программам с государственной поддержкой — с учетом реструктуризации ранее выданных займов — сформирован кредитный портфель в объеме нескольких сотен миллиардов рублей… В целом, на мой взгляд, эти инструменты достаточно эффективны и помогут бизнесу в это непростое время", — резюмировал Мишустин.