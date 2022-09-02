МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. ExxonMobil Corp и Shell Plc в четверг подтвердили продажу своего нефтяного совместного предприятия Aera немецкой компании по управлению активами IKAV за 4 миллиарда долларов. Таким образом они завершают свое 25-летнее партнерство, которое являлось одним из крупнейших нефтедобывающих предприятий страны. Wellnord хочет выкупить долю Shell в предприятии с "Газпром нефтью"

Продажа указывает на то, что компании отходят от зрелых нефтегазовых активов как раз тогда, когда высокие цены на нефть и газ благоприятствуют новым сделкам. Агентство Reuters на этой неделе писало, что нефтяные гиганты находятся на завершающем этапе переговоров о продаже актива в долине Сан-Хоакина.

В результате сделки компания с инвестициями в традиционные и возобновляемые источники энергии возьмет на себя ответственность за существующие остатки первых проектов по добыче нефти и газа в Калифорнии. IKAV управляет активами на сумму 2,5 млрд евро и владеет ветровыми, солнечными, геотермальными и нефтегазовыми операциями. Она управляет бизнесом природного газа в Колорадо, приобретенным два года назад у ВР.

Сделка, которая еще должна получить разрешения регуляторов, как ожидается, будет закрыта в 4-м квартале 2022 года. Shell сказала, что в результате продажи спишет стоимость активов на сумму от 300 млн до 400 млн долларов.

Exxon, владеющая 48%-ной долей в Aera, в последнее время продает свои активы, поскольку намерена сфокусироваться на прибрежных проектах и проектах СПГ в Гайане и Бразилии. Сделка приблизит ее к цели по продаже активов на 15 млрд долларов. В Европе допустили утверждение лимита цен на российскую нефть в пятницу

Продажа Aera согласуется со стратегией по направлению инвестиций "в нефтегазовые операции с низкой стоимостью поставок, чтобы удовлетворить потребительский спрос и создать стоимость для акционеров", указал в заявлении Лиам Мэллон, президент геологоразведочной и нефтедобывающей компании Exxon.

Зое Юйнович, директор аналогичного направления в Shell, отметила, что данная продажа проходит в русле стратегии по концентрации "на позициях с высоким потенциалом роста и сильной интегрированной цепочкой стоимости".

Свои другие калифорнийские операции обе нефтедобывающих фирмы решили сохранить, в том числе сети заправок.