МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что компания "Новатэк" закроет год с хорошими финансовыми показателями и выплатит "солидные" дивиденды. "Новатэк" попросил дополнительные ресурсы для поставок газа на Камчатку

"Как мне докладывал и министр энергетики, и курирующий вице-премьер Новак Александр Валентинович, и министр финансов — финансовый результат этого года у компании будет очень хороший", — рассказал он в ходе совещания в Петропавловске-Камчатском.

Глава государства выразил надежду, что предприятие внесет "существенный" вклад в развитие тех регионов, где оно присутствует. Это относится и к Камчатке, отметил президент.

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