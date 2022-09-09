МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Розничные продажи в Великобритании в августе росли самыми медленными темпами с момента окончания локдаунов в прошлом году. Потребители были вынуждены сократить расходы в условиях стремительной инфляции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на опубликованные в пятницу данные консалтинговой компании BDO. Британский бизнес снизил темпы найма работников в августе

Сопоставимые розничные продажи в Великобритании в августе выросли на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как онлайн-продажи сократились на 0,6%, продемонстрировав падение впервые с марта.

"Сентябрьские показатели позволят оценить, насколько сильного снижения дискреционных расходов можно ожидать в зимние месяцы, тогда как данные августа свидетельствуют о том, что потребители начали затягивать пояса", — отметила Софи Майкл из BDO.

"Потребители откладывают крупные покупки, так как в приоритете домохозяйств находятся расходы на жизненно необходимые товары", — добавила она.

Замедление роста розничных продаж трендовых и дизайнерских товаров усиливает беспокойство владельцев магазинов в преддверии осенних и зимних праздников, сказала Майкл.

Однако экономисты говорят о том, что инфляция, достигнувшая в июле 10,1%, вероятно, будет замедляться, принимая во внимание представленный в четверг премьер-министром Великобритании Лиз Трасс план ограничения цен на электроэнергию для домохозяйств.