МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Количество выданных в России автокредитов в августе выросло по сравнению с июлем на 16,8% и составило 55,9 тысячи, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Стоимость ОСАГО заметно повысилась за несколько дней

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), после падения в марте текущего года, количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) растет уже пятый месяц подряд. При этом в августе 2022 года в России было выдано 55,9 тысячи автокредитов, или на 16,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в июле 2022 года — 47,9 тысячи)", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольшее количество автокредитов в августе было выдано в Москве (3,46 тысячи), Московской области (3,11 тысячи), Санкт-Петербурге (2,9 тысячи), а также в Татарстане (2,77 тысячи) и Краснодарском крае (2,42 тысячи).

При этом самую серьезную динамику роста среди 30 лидеров по количеству выданных кредитов такого вида продемонстрировали Волгоградская (+36,5%) и Самарская (+31,6%) области, Чувашия (+29,6%), а также Ставропольский край (+29,4%) и Кировская область (+28,6%). В Москве и Петербурге рост выдачи автокредитов составил 14,7% и 17,7% соответственно.

"После падения в марте, в следующие месяцы сегмент автокредитов постепенно восстанавливался,… при этом существенный рост выдачи в мае-августе объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок… Кроме того, восстановлению как сегмента автокредитов, так и всего авторынка способствует и возобновившаяся в июле государственная программа льготного автокредитования", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.