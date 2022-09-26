МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. "Соллерс Авто" обсуждает с Mazda вопрос прекращения выпуска автомобилей этого понского бренда на заводе во Владивостоке и выкупа доли Mazda в этом СП, при этом производство на предприятии планируется наладить с новым партнером, говорится в сообщении "Соллерс Авто". Минпромторг подтвердил прекращение деятельности Toyota в России

"ПАО "Соллерс Авто" действительно обсуждает с Mazda вопрос прекращения производства автомобилей во Владивостоке и выкупа "Соллерсом" доли Mazda в совместном предприятии", — отмечается в сообщении.

"При этом "Соллерс Авто" уже разработал план перезапуска завода под производство автомобилей других брендов и в настоящее время финализирует переговоры по этому вопросу", — добавили в компании.