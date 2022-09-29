МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш заявил РИА Новости, что иранская сторона может экспортировать в Россию две модели автомобилей под названием "Тара" и "Шахин". Иран поделился планами по закупке российского газа

Как заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов, иранские автоконцерны проявляют интерес к выходу на российский авторынок, а министерство в свою очередь готово к сотрудничеству,

"Это автомобили "Тара" и "Шахин", которые были представлены на московской выставке", — сказал Манеш.

Он подчеркнул, что существует также возможность сотрудничества с Москвой и в сфере тяжелых транспортных машин.

Как отметил Манеш, иранские автомобили проходят специальные испытания, связанные с погодными условиями. Поэтому, по его словам, машины иранского производства могут выдерживать низкие температуры до минут 25 градусов на российской территории.