ВЛАДИВОСТОК, 29 сен — ПРАЙМ. Спрос на машины в России с начала частичной мобилизации существенно сократился — на 30%, в перспективе они могут подешеветь, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец. В Иране назвали модели автомобилей для возможного экспорта в Россию

"С 21 сентября 2022 года спрос на автомобили снизился на 30%, а предложение пока существенно не изменилось", — рассказала Погребец.

Как отметил аналитик портала Сергей Лагурев, осенью, как правило, на рынке автомобилей отмечается оживление, добавила она.

"Но сейчас заметно просел интерес к покупкам машин. Мобилизация поставила на паузу или отменила планы автолюбителей. В перспективе возможен рост числа машин, выставленных на продажу, тогда при снижающемся спросе цены на авто могут пойти вниз", — сказал эксперт.

Средняя стоимость подержанной машины за неделю не поменялась — 967 тысяч рублей. Автомобили старше 22 лет продаются в среднем за 237 тысяч рублей, в возрасте от 14 до 22 лет — за 420 тысяч, от 9 до 13 лет — за 749 тысяч, от 4 до 8 лет — за 1,4 миллиона, трехлетние машины продаются в среднем за 2,6 миллиона, отметила Погребец.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.