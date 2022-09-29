МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Toyota Motor Corp заявила в четверг, что ее общемировые объемы производства транспортных средств в августе росли рекордными темпами на фоне восстановления автомобильного сектора после пандемии COVID-19 и наращивания производственных мощностей, преимущественно на зарубежных рынках компании. В Иране назвали модели автомобилей для возможного экспорта в Россию

Производство транспортных средств в августе выросло на 44,3% по сравнению с прошлым годом, впервые с марта. Крупнейший в мире автопроизводитель по продажам произвел в августе 766 683 транспортных средства по всему миру, что выше его собственного целевого показателя примерно в 700 000 единиц, а также прошлогодней цифры в 531 448 единиц.

Производство в августе выросло преимущественно за рубежом: в то время как выпуск на внутреннем рынке увеличился только на 5,6% к прошлогоднему уровню, на зарубежных рынках объемы производства подскочили на 65,1%, показав рекордно высокие темпы роста для августа.

Объемы производства за первые пять месяцев текущего финансового года, начавшегося в апреле, сейчас на 6,7% ниже изначального плана компании, в то время как в прошлом месяце эта цифра составляла 10,3%, согласно подсчетам Reuters, основанным на данных компании. Компания публикует целевые показатели производства помесячно.

Продажи за рубежом в августе также достигли рекордного уровня благодаря восстановлению после прошлогоднего спада, обусловленного вспышками коронавируса в Китае и других странах Азии. Продажи на зарубежных рынках выросли в августе на 8,9% к прошлогоднему уровню до 694 272 единиц, в то время как продажи в Японии сократились на 25,8% до 82 775 единиц из-за дефицита автокомпонентов и вспышек COVID-19, нарушивших процесс производства.