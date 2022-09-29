МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект о создании единого ресурса для помощи бизнесу в получении государственных субсидий, сообщил РИА Новости член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Мультибрендовая сеть "Мир кубиков" "заменит" магазины Lego в России

"Положения, упомянутые в подготовленной инициативе, позволят обеспечить адаптацию российской экономики к условиям внешнего санкционного давления. Законопроектом предусматриваются основания для установления правительством России единых правил предоставления субсидий и порядка отбора получателей", — сказал Груздев.

Он добавил, что проектом закрепляется в Бюджетном кодексе положение об инструментах, обеспечивающих упрощение доступа потенциальных получателей субсидии к информации о ее предоставлении. Это позволит сформировать системный подход к обеспечению более эффективной модели оказания государственной поддержки экономики и социальной сферы.

"Помимо прочего, предлагается создать в сети централизованный ресурс для получения потенциальными пользователями мер государственной поддержки информации о предоставлении субсидий. Также на этом ресурсе будет размещаться информация о проведении отбора получателей субсидий", — рассказал глава правления АЮР.