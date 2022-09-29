МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Новый российский внедорожник класса люкс Aurus Komendant презентован в музее Гаража особого назначения на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. В России упал объем выданных автомобильных кредитов в 2022 году

"Мы уверены, что новая модель станет дополнительным катализатором продаж марки, которые динамично развивались с момента их запуска в 2021 году", — отметил гендиректор компании Николай Ходосевич.

Стартовая стоимость новинки — 33,7 миллиона рублей, коммерческие продажи начнутся в первом квартале 2023 года. Предзаказ доступен с 29 сентября.

Директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов отметил, что на старте продаж будут доступны 9 цветовых вариантов экстерьера, среди которых три абсолютно новых цвета. Также предусмотрено 7 вариантов интерьера, среди которых представлены два новых сочетания, в том числе двухцветные варианты исполнения. Кроме того, планируется бронированная версия модели, которая, по словам топ-менеджера, будет интересна не только госструктурам, но и коммерческим клиентам.

Новый внедорожник оснащен полным приводом с силовой электроустановкой, а также двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 л.с., крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 л. Новая модель на 70% состоит из комплектующих российского производства. В том числе, кузов, двигатель и коробка передач для автомобиля выпускаются в РФ.

Сейчас гарантия на автомобили Aurus составляет три года. "Мы для себя сразу определили план, что начинаем с трех лет и постепенно бренд будет двигаться в сторону увеличения гарантийного периода до пяти лет", — отметил Юсупов. Он также уточнил, что несмотря на логистический кризис, проблем с обслуживанием автомобилей бренда нет, склад всех необходимых запчастей у дилеров полон.

В рамках мероприятия была проведена благотворительная акция, в ходе которой гости могли направить средства в благотворительный фонд "Все для победы" на адресную помощь мирным жителям территорий ДНР и ЛНР и вынужденным переселенцам в пунктах их временного размещения.

Также первый серийный автомобиль Aurus Komendant будет продан с благотворительного аукциона, анонсированного в ходе премьеры модели, а вырученные средства также будут направлены на гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.

НОВАЯ ВЕРСИЯ AURUS SENAT

Aurus планирует запустить производство удлиненной версии седана Senat, оно может начаться примерно в 2025 году, сообщил журналистам директор по продажам и сервису компании Артем Юсупов.

"Мы очень хотим удлиненную версию Aurus Senat. Сейчас ее производит НАМИ — у нее средняя вставка 50 сантиметров, у лимузина президента 1 метр. И вот этот автомобиль длиною 6 130 миллиметров — как мы его сейчас называем Aurus Senat Long — нам кажется, что он очень интересен. Он имеет внутреннюю перегородку, у него два раздельных кресла сзади, так же как у Senat, но очень просторное место для ног и в целом так называемого жизненного пространства, пространства комфорта в автомобиле", — сказал он.

"Мы рассчитываем, что индустриализация удлиненной версии Aurus Senat возможна после того, как мы пройдем этап фейслифта — как следствие, это относит нас примерно к 2025 году", — уточнил Юсупов.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого на данный момент представлены лимузин, седан и внедорожник. Акционеры компании — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ. Автомобили Aurus производятся на заводе в Елабуге (Татарстан).