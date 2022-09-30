МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа (Санкт-Петербург) согласился с нижестоящей инстанцией, которая взыскала с подконтрольной "Лукойлу" компании "Варандейский терминал" (Ненецкий автономный округ) около 7,9 миллиарда рублей по иску компании "Башнефть-Полюс". Казахстан обсудил с "Лукойлом" совместную разработку месторождений

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд отклонил кассационную жалобу "Варандейского терминала" на постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Апелляционный суд в июне, рассмотрев жалобу истца, изменил принятое в феврале решение арбитражного суда Архангельской области, взыскавшего с ответчика по иску на 9,5 миллиарда рублей чуть более 2,6 миллиарда рублей. Апелляционный суд тоже удовлетворил исковые требования частично, но значительно увеличил размер взыскания.

В этом иске совместное предприятие "Башнефти" (74,9%) и "Лукойла" (25,1%) потребовало возместить ему убытки с 1 января 2015 по 19 января 2020 года, когда действовали завышенные, как установила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, тарифы на перевалку нефти на Варандее — 38 долларов за тонну.

Варандейский терминал оспаривал решение ФАС о нарушении антимонопольного законодательства, но суды четырех инстанций, включая Верховный суд, согласились с ведомством. В октябре 2019 года ФАС включила "Варандей" в реестр естественных монополий и утвердила максимальный тариф на перевалку с 20 января 2020 года — 1211 рублей (около 16 долларов по курсу на дату решения) за тонну.

Верховный суд отмечал, что цена в 38 долларов была установлена с 2013 года, когда в нее входила стоимость кредита, привлеченного на строительство терминала. К 2015 году компания кредит погасила, но тариф не снизила. С учетом роста курса доллара, отмечал суд, она получала сверхприбыль, а пострадавшей стороной оказалась "Башнефть-Полюс".

Сумму иска о взыскании убытков "Башнефть-Полюс" рассчитала как разницу между фактической стоимостью перевалки по цене 38 долларов и экономически обоснованной стоимостью перевалки всех партий нефти. Обоснованный тариф в расчете истца колеблется от 843 рублей за тонну в 2016 году до 1076 рублей в 2018 году. Суд первой инстанции посчитал, что на протяжении всего периода справедливым был тариф 1211 рублей за тонну — рублевый эквивалент 38 долларов в 2013 году. Суд также решил, что для взыскания убытков с 2015 по октябрь 2017 года истец пропустил срок исковой давности. Апелляционный суд с пропуском исковой давности не согласился и включил этот период в расчет убытков.

"Башнефть-Полюс" разрабатывает месторождения имени Требса и Титова в НАО. Добытая там нефть поступает на принадлежащий "Лукойлу" морской ледостойкий отгрузочный причал "Варандей". Оттуда сырье отгружается на суда "Совкомфлота", которые транспортируют ее по Севморпути.