МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Среднестатистическому работнику в России на новый автомобиль нужно копить почти 8 лет, при этом быстрее других это могут сделать жители Чукотки, ЯНАО и Магаданской области, а жителям республик Северного Кавказа дольше всего придется откладывать сбережения для покупки новой машины, свидетельствует исследование РИА Новости. Составлен рейтинг регионов России по доступности ипотеки в 2021 году

ВЫБОР МЕЖДУ НОВЫМ И ПОДЕРЖАННЫМ

По официальным данным, парк легковых автомобилей в России насчитывает порядка 50 миллионов машин, то есть в среднем один автомобиль приходится на трех человек. Для большого числа семей личная машина перестала быть роскошью.

По оценкам экспертов, в последние годы, несмотря на объективные трудности, автомобильный парк продолжал уверено расти. В кризисном 2020 году на фоне пандемии в РФ было продано 1,6 миллиона новых автомобилей, однако в 2021 году в результате сокращения автопроизводства из-за дефицита чипов было продано уже 1,5 миллиона новых машин. В текущем году наблюдается сильное снижение продаж из-за остановки производства и импорта со стороны многих иностранных брендов, но уже в третьем квартале аналитики отмечают рост параметров авторынка.

В исследовании отмечается, что далеко не всем по карману приобретение автомобиля, в особенности нового или престижного. Согласно оценкам экспертов, стоимость среднего нового автомобиля в России в 2022 году составляет порядка 2,3 миллиона рублей, а средняя цена подержанной машины – 1,2 миллиона рублей. Для многих работающих людей накопить такую сумму непросто, подчеркивают эксперты. Названы регионы-лидеры и аутсайдеры потребительского спроса в России

Для того, чтобы выяснить, насколько быстро жители регионов могут накопить на автомобиль, и проследить региональные различия в этом аспекте, эксперты РИА Новости подготовили рейтинг. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы России, выступает количество лет, необходимых для накопления работником с медианной зарплатой суммы, равной стоимости нового автомобиля.

Предполагалось, что на покупку автомобиля ежемесячно откладывается 50% от зарплаты, накопления весь срок не тратятся и размещены на вкладе по ставке на уровне 7,5%, а проценты капитализируются каждый месяц. Медианная зарплата за вычетом НДФЛ является оценкой РИА Новости в среднем за 12 месяцев с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года.

ОБЩЕРОССИЙСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Согласно исследованию РИА Новости, даже при откладывании на покупку автомобиля 50% трудовых доходов, среднестатистическому работнику, чтобы накопить 2,3 миллиона рублей на новый автомобиль, нужно 7,6 года. И это при условии неприкосновенности сбережений и капитализации процентов на банковском вкладе. Модельный срок накопления примерно такой же, как и год назад. Эксперты объясняют это неплохим ростом номинальных зарплат и сильным изменением структуры продаж новых автомобилей в сторону более дешевых моделей, что позволяет сдерживать рост средней стоимости новой машины. Назван регион - лидер "зеленого" жилищного строительства в стране

При этом аналитики отмечают в этом аспекте заметную разницу между российскими регионами.

Согласно исследованию, быстрее всех получится накопить крупную сумму жителям Чукотки, хотя с приобретением автомобилей в этом регионе есть некоторые сложности. Из-за его удаленности и малочисленности населения официальных дилеров тут практически нет, поэтому машины приходится специально заказывать из других регионов и доплачивать за доставку на Чукотку несколько сотен тысяч рублей (такие расходы учтены в расчетах). Несмотря на это, жителям Чукотки нужно всего 3,7 года, чтобы накопить на новый автомобиль, что более чем вдвое меньше срока накопления в среднем по стране.

Второе место в рейтинге занимает еще один северный регион – Ямало-Ненецкий автономный округ, который ненамного отстал от лидера. Здесь среднестатистический работник может накопить необходимые 2,3 миллиона рублей за 3 года и 10 месяцев. На третьей строчке располагается Магаданская область, где копить на новую машину придется 4,3 года. Близкий результат также в Ненецком автономном округе и на Камчатке (4,4 и 4,6 года соответственно). Как показывает рейтинг, эти пять северных регионов снова занимают первые места с большим отрывом. Их лидерство определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях и в рыбной ловле, поясняют эксперты.

На шестой строчке располагается Москва. Тут срок накопления на новый автомобиль составляет 4,7 года. Также в первую десятку еще входят Ханты-Мансийский автономный округ (4,8 года), Сахалинская область (5 лет), Якутия (5,2) и Мурманская область (5,7).

Второй крупнейших город России, Санкт-Петербург, расположился на 11-й строчке в рейтинге. Здесь среднестатистический работник может накопить на автомобиль за 5,8 года. Согласно исследованию, жители 11 регионов могут накопить на новый автомобиль менее чем за 6 лет, а в основной массе регионов нужно копить на автомобиль от 6 до 10 лет.

У замыкающих рейтинг регионов (в основном, это кавказские территории) работник со среднестатистической зарплатой будет копить на новую среднюю машину более 10 лет, а в двух регионах на последних местах (Кабардино-Балкария и Ингушетия) – 11,3 года. Эксперты поясняют, что в этих регионах исторически невысокие зарплаты. Названы регионы с самой высокой долей расходов на ЖКХ

Составители рейтинга отдельно отмечают, что в "богатых" регионах реальная картина накопления может быть даже несколько лучше, так как высокие зарплаты позволяют откладывать больший процент в качестве сбережений. При этом в "бедных" регионах накопления, напротив, затруднены в силу того, что достаточно сложно долгое время откладывать половину от своей небольшой медианной зарплаты, так как необходимо осуществлять базовые траты.

ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ ДОСТУПНЕЕ

Многие россияне, задумываясь о приобретении машины, понимают, что накопить на новый автомобиль нереально, и предпочитают выбрать подходящий вариант из подержанных транспортных средств. Тем более рынок подержанных автомобилей намного больше.

Обычно в год продается порядка 6 миллионов бывших в употреблении машин. И средняя цена на подержанный автомобиль, по оценкам экспертов, составляет сейчас 1,2 миллиона рублей, что почти вдвое меньше средней цены новой машины.

Согласно исследованию РИА Новости, чтобы работнику с медианной зарплатой и регулярными сбережениями на уровне 50% от доходов накопить на подержанный автомобиль, нужно 4,5 года, что значительно меньше срока, необходимого для покупки нового. Составлен рейтинг регионов России по рынку труда

По оценкам экспертов, возможности для накопления на поддержанный автомобиль стали намного слабее за год. В рейтинге годом ранее на средний поддержанный автомобиль среднестатистическому российскому работнику требовалось 3,6 года, то есть почти на 1 год меньше, чем сейчас. Рост среднего срока накопления аналитики связывают с быстрым подорожанием поддержанных машин на фоне дефицита предложения новых автомобилей.

При этом распределение позиций среди регионов остается примерно таким же, как и в случае с приобретением нового автомобиля. Лидируют по минимальному сроку накопления на поддержанный автомобиль Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Магаданская область, замыкает первую четверку Ненецкий автономный округ. Только в этих четырех регионах копить на б/у машину нужно менее 2,5 года.

В конце списка расположились Дагестан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, в которых нужно копить на средний подержанный автомобиль чуть более 6,5 года при модельных условиях.

ПРОГНОЗ

Эксперты отмечают, что в последнее время цены на автомобили резко выросли, а многие модели вообще невозможно купить из-за дефицита. Это сказывается на способности накопить на автомобиль, так как зарплаты растут намного медленнее, чем цены на машины. Составлен рейтинг российских городов по объему ввода жилья

"В части новых автомобилей такая динамика смещает спрос в сторону более доступных моделей и с меньшем количеством опций. Кроме того, многие покупатели откладывают приобретение автомобиля до более стабильных времен", — говорится в пояснительной записке к исследованию.

По прогнозам аналитиков, в среднесрочной перспективе ситуация с производством массовых моделей и импортом новых иностранных автомобилей стабилизируется, поэтому можно ожидать некоторого увеличения объемов продажи новых автомобилей. Однако прогресс в способности работников накопить на приобретение автомобиля в ближайшее время, вероятно, будет очень слабым, заключают эксперты.