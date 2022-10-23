ТАШКЕНТ, 23 окт — ПРАЙМ. Минпромторг России планирует расширить программу льготного автокредитования уже в 2022 году, такой кредит смогут взять пенсионеры и военнослужащие, сообщил вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров. В Минпромторге заинтересованы в поставках автокомпонентов из Узбекистана

"Мы поддерживаем. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены", — сказал Мантуров журналистам, отвечая на вопрос о предложении включить в программу льготного автокредитования пенсионеров и военнослужащих.

Ранее с такой инициативой выступил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Он отмечал, что сейчас на авторынке фиксируется резкая просадка спроса и необходимо оказать соответствующую социальную поддержку тем, кто сейчас откладывает покупку автомобиля.

"У нас постоянно совершенствуется формат поддержки автопрома… Коллеги сейчас подготовят окончательные предложения: то есть это в рамках текущего бюджета и тех объемов, которые были уже ранее приняты", — добавил Мантуров, уточнив, что новые категории планируется включить уже в этом году.

Условия программы льготного автокредитования в этом году были улучшены — скидка выросла с 10% до 20% (для ДФО сохранилась на уровне 25%), а стоимость автомобиля, подпадающего под льготный автокредит, увеличилась с 1,5 миллиона рублей до 2 миллионов рублей. Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство. Кроме того, условия распространяются и для тех, кто сдает автомобиль старше шести лет в трейд-ин при условии, что владели им не менее года.