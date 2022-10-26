МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье дилеру "Автодом", сделка будет анонсирована уже в среду, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники. Россиянам рассказали, какие автобренды первыми уйдут из России

"Мерседес-Бенц мануфэкчуринг рус" ("дочка" немецкой Mercedes-Benz AG) продаст принадлежащий ей завод по производству легковых автомобилей Mercedes в Подмосковье дилерскому холдингу "Автодом". Сделка между сторонами будет анонсирована уже 26 октября", — утверждают "Ведомости".

В конце августа газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что Mercedes-Benz продает свой завод в Подмосковье, в переговорах участвует множество дилеров, основным претендентом на покупку является автомобильный холдинг "Автодом".

Согласно данным "Ведомостей", в рамках сделки Mercedes-Benz AG сможет заново завладеть заводом в течение определенного времени. Уточняется, что договор о продаже завода был подписан еще на прошлой неделе.

"Серьезным кандидатом был также автодилер "Авилон", — сообщил газете один из собеседников, знакомый с ходом переговоров.