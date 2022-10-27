МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Минюст США в прошлом году начал тайное расследование в отношении американского автопроизводителя Tesla из-за более 10 аварий, когда электромобилем управляла система помощи водителю Autopilot, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Выручка Tesla в третьем квартале достигла рекордных показателей

"Министерство юстиции США в прошлом году начало тайное расследование после более чем дюжины аварий, некоторые из которых привели к летальному исходу, связанных с системой помощи водителю Tesla Autopilot, которая была активирована во время аварий", — говорится в сообщении агентства.

Источники агентства сообщили, что в рамках расследования прокуроры министерства юстиции в Вашингтоне и Сан-Франциско выясняют, "не ввела ли Tesla в заблуждение потребителей, инвесторов и регулирующие органы, делая необоснованные заявления о возможностях своей технологии помощи водителю".

По данным источников, должностные лица, проводящие расследование, "могут в конечном счете предъявить уголовные обвинения, добиться гражданских санкций или закрыть расследование, не предпринимая никаких действий".