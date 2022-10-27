Минпромторг: Nissan исключат из параллельного импорта при надлежащем обслуживании их авто в России
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Минпромторг РФ готов исключить Nissan из списка параллельного импорта: это произойдет, когда в стране на надлежащем уровне будет налажено послепродажное обслуживание автомобилей бренда, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом", — сказали в пресс-службе министерства, отвечая на вопрос, будет ли Nissan запрещен к параллельному импорту по аналогии с французским Renault.
Как сообщал Минпромторг в начале октября, все российские активы автоконцерна Nissan, включая завод, перейдут в госсобственность в лице ФГУП "НАМИ". По словам вице-премьера РФ — главы Минпромторга Дениса Мантурова, сделку планируется закрыть в начале ноября.
При этом, согласно договоренностям с Nissan, послепродажное обслуживание автомобилей японской марки и поставку к ним запчастей будет осуществлять "АвтоВАЗ". Предполагается, что дилеры Nissan, которые примут решение продолжить работу с автомобилями бренда, подпишут соответствующие соглашения с "АвтоВАЗом", который возьмет под свое управление центральный склад запасных частей и организует поставки необходимых деталей и расходных материалов.
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