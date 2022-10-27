МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Минпромторг РФ готов исключить Nissan из списка параллельного импорта: это произойдет, когда в стране на надлежащем уровне будет налажено послепродажное обслуживание автомобилей бренда, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Объем параллельного импорта растет на 12 процентов каждый месяц

"Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом", — сказали в пресс-службе министерства, отвечая на вопрос, будет ли Nissan запрещен к параллельному импорту по аналогии с французским Renault.

Как сообщал Минпромторг в начале октября, все российские активы автоконцерна Nissan, включая завод, перейдут в госсобственность в лице ФГУП "НАМИ". По словам вице-премьера РФ — главы Минпромторга Дениса Мантурова, сделку планируется закрыть в начале ноября.

При этом, согласно договоренностям с Nissan, послепродажное обслуживание автомобилей японской марки и поставку к ним запчастей будет осуществлять "АвтоВАЗ". Предполагается, что дилеры Nissan, которые примут решение продолжить работу с автомобилями бренда, подпишут соответствующие соглашения с "АвтоВАЗом", который возьмет под свое управление центральный склад запасных частей и организует поставки необходимых деталей и расходных материалов.