МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. по итогам первых трех кварталов 2022 года получил чистый убыток, приходящийся на головную компанию, в размере 3,27 миллиарда долларов после прибыли в 5,655 миллиарда за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете компании. Американский Ford ушел из России

Разводненный убыток в пересчете на одну акцию составил по итогам отчетного периода 0,81 доллара после прибыли в 1,4 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 15,6%, до 114,058 миллиарда долларов.

Чистый убыток Ford по итогам третьего квартала составил 827 миллионов долларов после прибыли в 1,832 миллиарда за третий квартал прошлого года. Разводненный убыток на акцию составил 0,21 доллара по сравнению с прибылью в 0,45 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании увеличилась на 10,4%, до 39,392 миллиарда долларов.

Причиной полученного квартального убытка компания называет уже завершенный сейчас совместный с Volkswagen проект Argo AI, который занимался разработкой программ автономного вождения. В связи с этим издержки Ford составили 2,7 миллиарда долларов. Ford сократит три тысячи сотрудников на фоне перехода на электромобили

После закрытия торгов акции Ford дешевеют на 1,3%.

Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания получила известность как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер. Штат компании по всему миру составляет около 176 тысяч человек.