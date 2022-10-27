МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Volkswagen планирует расширить сотрудничество с Mobileye, относящейся к Intel, и включить в него программу систем автономного вождения. В среду компания приняла решение отказаться от инвестиций в стартап Argo AI, занимающийся автопилотом. О расширении сотрудничества стало известно от двух источников, осведомленных о планах компании. Volkswagen не исключил продажу активов и завода в России

Mobileye, разрабатывающая системы автоматизации вождения, уже сотрудничает с подразделением ПО VW — Cariad.

"Если удалось добиться хороших результатов с партнером, имеет смысл продолжить с ним сотрудничество и в других областях", — заметил один из источников.

Volkswagen ситуацию прокомментировать отказалась.