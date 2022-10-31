МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Спрос на зимние шины в России в октябре вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне начавшихся холодов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ozon. Россиянам объяснили, как правильно выбрать зимнюю резину для автомобилей

"Продажи всех автотоваров на Ozon в октябре выше в два раза, чем год назад. Одна из наиболее востребованных подкатегорий в октябре – зимние шины, штучные продажи которых уже выросли более чем в 2,5 раза к октябрю прошлого года. В этом году на маркетплейсе выбор зимних шин для россиян стал в три раза выше", — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшую популярность имеют шипованные модели — их выбирают две трети автолюбителей по всей стране. При этом больше всего покупали зимние шины в этом году в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге.

Также, о росте спроса на шины РИА Новости сообщили в пресс-службе "Яндекс Маркета". Автоэксперт напомнил о сроках годности автомобильных шин

"В этом году спрос на зимние шины начал расти уже в конце сентября, а наибольшее число покупок пришлось на неделю с 17 октября. Ожидаем, что спрос снова достигнет пиковых значений, когда отрицательная температура окончательно установится на всей территории европейской части страны", — утончили там.

Как сообщили в компании, одним из трендов этого сезона при подготовке автомобиля к зиме стал рост спроса на шины китайских брендов, например, Kinforest и Habilead. Их продажи на "Яндекс Маркете" в этом году увеличились в 13 раз по сравнению с прошлым годом, а доля предложений с такими шинами выросла почти на 5%.

"Россияне действительно стали активнее обновлять резину в преддверии холодов. Число заказов автомобильных шин на Wildberries с 14 по 27 октября 2022 года выросло уже на 45% год к году. Наибольшим спросом у покупателей сейчас пользуются шипованные покрышки с размером 14 и 15", — отметили в пресс-службе Wildberries.