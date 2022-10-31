МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ за первые три квартала увеличилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 647,927 миллиарда рублей, следует из отчета компании. "Лукойл" разместил еще два выпуска замещающих облигаций

Выручка выросла в 1,5 раза и составила 2,335 триллиона рублей. Валовая прибыль подскочила в 2,1 раза, до 909,249 миллиарда.