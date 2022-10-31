МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Японский производитель шин Bridgestone начал процесс поиска местного покупателя на свои российские активы, следует из пресс-релиза компании. Автоэксперт напомнил о сроках годности автомобильных шин

"В свете общей неопределенности и продолжающихся проблем с поставками в Россию компания Bridgestone объявляет о начале процесса поиска местного покупателя для своих российских активов", — говорится в сообщении.

Компания ожидает, что процесс поиска покупателя и заключения сделки займет несколько месяцев.

В марте Bridgestone объявила о приостановки работы своего завода в Ульяновске и экспорта шин в Россию, а также о заморозке новых инвестиций в страну.

Глава региона напомнил, что в штате ульяновского завода компании около тысячи человек. "Компания сохранит персонал для обеспечения работы предприятия на территории Ульяновской области. Ускорение сделки станет важнейшим фактором для возобновления производства продукции в нашем регионе", — отметил Русских.

Он добавил, что с марта сотрудникам предприятия оказывалась поддержка. "Компания заверила, что будет продолжать оказывать ее и дальше в полном объеме до передачи бизнеса новому собственнику предприятия", — подчеркнул губернатор.

Завод Bridgestone в Ульяновске запустил коммерческое производство шин для легковых автомобилей и внедорожников в декабре 2016 года, инвестиции в производство составили около 12,5 миллиарда рублей. Предприятие расположено в индустриальном парке "Заволжье" и занимает территорию в 80,6 гектара.

Bridgestone, основанная в 1931 году в Японии, специализируется на производстве автомобильных шин. Компания работает более чем в 150 странах, а штат насчитывает свыше 138 тысяч человек.