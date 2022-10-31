МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании САО "РЕСО-Гарантия" на уровне ruAA+ со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых богатых семей мира

"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности страховой компании САО "РЕСО-Гарантия" на уровне ruAA+. Прогноз по рейтингу – стабильный… Качество активов страховщика находится на высоком уровне… Одновременно агентство отмечает отсутствие рисков концентрации на крупнейших объектах вложений", — говорится в сообщении.

"РЕСО-Гарантия" – страховщик федерального уровня и один из лидеров рынка (пятое место по объему совокупной премии за 2021 год, по данным Банка России). Доля компании на российском страховом рынке составила 6,7% за 2021 год, что выделяется агентством в качестве фактора поддержки.

Страховой портфель компании характеризуется высокой диверсификацией: доля ОСАГО составила 34,2% взносов за первое полугодие 2022 года, страхования автокаско – 24,6%, ДМС – 23,8%. Объем собранной страховой премии вырос на 11,6% за первое полугодие 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что положительно оценивается агентством, отмечают в "Эксперте РА".

В качестве положительных факторов выделяются высокое нормативное соотношение собственных средств и принятых обязательств компании (1,81 на 30 июня 2022 года и 1,73 на 30 сентября 2022 года), а также высокие значения коэффициентов текущей ликвидности и уточненной страховой ликвидности-нетто (1,36 и 1,38 соответственно на 30 июня 2022 года). Отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса находится на невысоком уровне (6,9% на 30 июня 2022 года).

Позитивное влияние на рейтинг также оказывают низкая доля оценочных обязательств в пассивах (1,1% на 30 июня 2022 года), низкая долговая нагрузка (на 30 июня 2022 года отношение объема привлеченных средств к капиталу страховщика составило 4,8%), а также отсутствие у компании внебалансовых обязательств. На финансовый результат компании и, соответственно, показатели рентабельности капитала, продаж и инвестиций за первое полугодие 2022 года существенное влияние оказала динамика фондового и валютного рынков.