МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал идею о распространении программы льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных, членов их семей и военных пенсионеров. Ситуация в российском автопроме стабилизируется, заявил Мантуров

Ранее с таким предложением выступил глава Минпромторга Денис Мантуров. Он добавил, что данный вопрос был проработан совместно с Минфином.

"Да, конечно, так и надо сделать, с учетом повышения стоимости автомобилей", — заявил российский лидер.