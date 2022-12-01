ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек — ПРАЙМ. Финские города Ловииса и Лахти разорвали договоры аренды земельных участков под комплексы АЗС с Teboil, "дочкой" компании "Лукойл", по "политическим причинам", рассказала РИА Новости член городского комитета города Лахти Анита Нярхи.

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"Комитет принял единогласное решение о расторжении договора, в текущих условиях нет возможности продолжать сотрудничество с российской нефтяной компанией", — отметила она.

Подобные решения были приняты и в других регионах Финляндии. Как сообщило бизнес-издание Kauppalehti, город Ловииса также расторг с Teboil договор о сотрудничестве. Издание уточняет, что Teboil потерял пятую часть своих франчайзи в Финляндии, многие крупные государственные покупатели, в числе которых полиция и почта, также расторгли договора с российской компанией.

По состоянию на июль 2021 года, доля Oy Teboil Ab, по ее собственной оценке, на рынке нефтепродуктов Финляндии составляла 29%. Дочернее предприятие Oy Teboil Ab управляет в Финляндии сбытовой сетью, состоящей из 432 АЗС, восьми нефтебаз и одного газохранилища, сообщалось в июле 2021 года.

Суммарные инвестиции Oy Teboil Ab с 2005 по 2020 года составили 347 миллионов долларов.