ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек — ПРАЙМ. Финские города Ловииса и Лахти разорвали договоры аренды земельных участков под комплексы АЗС с Teboil, "дочкой" компании "Лукойл", по "политическим причинам", рассказала РИА Новости член городского комитета города Лахти Анита Нярхи. ЕК попросила ограничить цены на нефть 60 долларами за баррель, пишут СМИ

"Комитет принял единогласное решение о расторжении договора, в текущих условиях нет возможности продолжать сотрудничество с российской нефтяной компанией", — отметила она.

Подобные решения были приняты и в других регионах Финляндии. Как сообщило бизнес-издание Kauppalehti, город Ловииса также расторг с Teboil договор о сотрудничестве. Издание уточняет, что Teboil потерял пятую часть своих франчайзи в Финляндии, многие крупные государственные покупатели, в числе которых полиция и почта, также расторгли договора с российской компанией.

По состоянию на июль 2021 года, доля Oy Teboil Ab, по ее собственной оценке, на рынке нефтепродуктов Финляндии составляла 29%. Дочернее предприятие Oy Teboil Ab управляет в Финляндии сбытовой сетью, состоящей из 432 АЗС, восьми нефтебаз и одного газохранилища, сообщалось в июле 2021 года.

Суммарные инвестиции Oy Teboil Ab с 2005 по 2020 года составили 347 миллионов долларов.