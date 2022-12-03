РИМ, 3 дек — ПРАЙМ. Правительство Италии может привлечь ведущую нефтегазовую группу Eni к управлению принадлежащим "Лукойлу" нефтеперерабатывающим заводом Isab в сицилийском городе Приоло, заявил в субботу министр по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо. В Госдуме прокомментировали введение потолка цен на российскую нефть

В четверг Совет министров Италии одобрил специальный декрет, который предусматривает принятие срочных мер по спасению этого крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего предприятия, которое примерно на 20% обеспечивает потребность страны в автомобильном топливе.

"Посредством декрета правительство берет на себя ответственность за осуществление временного чрезвычайного управления, используя также нефтяную компанию, которой могла бы стать Eni. Это и будет гарантировать непрерывность производства", — указал министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах публичного мероприятия в сицилийском городе Катания.

По словам Урсо, в субботу он получил от американских властей гарантии того, что банки, которые будут финансировать операции в ходе временного управления, не попадут под санкции США.

Продолжение работы НПЗ в Приоло оказалось под угрозой из-за шестого пакета антироссийских санкций ЕС, который предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ с понедельника 5 декабря. Завод "Лукойла" на Сицилии в настоящее время перерабатывает российскую нефть Urals.

Страны Запада в связи со специальной военной операцией на Украине начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Что касается нефтепродуктов, то эмбарго на них должно начать работать в полную силу с 5 февраля.