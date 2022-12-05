МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Выдача российскими банками кредитов на покупку автомобилей за 11 месяцев составила 624 миллиарда рублей, что почти вдвое меньше результата аналогичного периода прошлого года, в целом за 2022 год ожидается выдача 670 миллиардов рублей таких ссуд, сообщила пресс-служба ВТБ. "Камаз" раскрыл прогнозный план продаж автомобилей в 2023 году

По его оценке, в ноябре выдачи автокредитов на российском рынке составили 64 миллиарда рублей, что на 8% превышает результат октября.

"Таким образом, за 11 месяцев года банки преодолели отметку в 624 миллиарда рублей, тогда как в прошлом году продажи за аналогичный период достигли 1,1 триллиона рублей. В декабре ВТБ ожидает дальнейший рост активности заемщиков, который позволит рынку довести выдачи до 670 миллиардов рублей по итогам года", — говорится в сообщении.

Как отметил вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий, в ноябре двигателем рынка продолжила выступать льготная программа — ее продление позволило поддержать большее количество автолюбителей, что также отразилось на результате минувшего месяца.

"Надеемся, что в следующем году рынок автокредитования вернется на траекторию уверенного роста", — добавил он.

В ВТБ по итогам 11 месяцев автокредиты получили 47,5 тысячи заемщиков на общую сумму 57 миллиардов рублей.